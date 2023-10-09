İnegöl'de İnşaatta Çalışan Çocuk Ağır Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, babasına su götürmek için çalıştığı inşaatta giden 13 yaşındaki Murat B., 1. katın balkonundan düşerek ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, babasına su götürmek için çalıştığı inşaata giden Murat B. (13), 1'inci katın balkonundan düşerek ağır yaralandı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Huzur Sokak'taki bir inşaatta meydana geldi. İnşaat işçisi babası Sinan B.'ye (46) su götürmek için çalıştığı inşaata giden Murat B., dengesini kaybederek 1'inci katın balkonundan düştü. 4 metre yüksekten beton zemine düşen Murat B., ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Murat B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.