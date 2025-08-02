İnegöl'de Geleneksel 'Şalvar Gecesi' Coşkusu

İnegöl'de Geleneksel 'Şalvar Gecesi' Coşkusu
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kadınlar, 'Şalvar Gecesi' etkinliğinde yöresel kıyafetleriyle bir araya gelerek eğlenceli anlar yaşadı. Traktör ve motosikletlerle mahalle turu atan kadınlar, halay çekip oyunlar oynadı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kadınlar, düzenledikleri 'Şalvar Gecesi' etkinliğinde doyasıya eğlendi.

İnegöl ilçesi kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde kadınlar, geleneksel 'Şalvar Gecesi' etkinliğinde bir araya geldi. Yöresel kıyafetlerini giyen kadınlar, etkinlik öncesi traktör, triportör ve motosikletlerle mahalle turu attı. Klaksonlar eşliğinde köy içinde tur atan ardından etkinlik alanında toplanan kadınlar, halay çekip oyunlar oynayarak gece boyunca doyasıya eğlendi. Her yıl düzenlenen etkinliğin mahallede dayanışmayı artırdığını belirten kadınlar, bu tür organizasyonların geleneksel kültürün yaşatılması açısından önemli olduğunu ifade etti.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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