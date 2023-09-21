İnegöl'de freni patlayan kamyon otomobile çarptı: 2 yaralı

Freni patlayan kamyon otomobile çarptı: 2 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada frenleri patlayan kamyon otomobile çarpıp karşı yöne geçti; hamile kadın ve 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 18.30 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzeri Yağlı Tohumlar Kavşağı'nda meydana geldi.

Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Yaşar Kavlanyönetimindeki 16 KIE 48 plakalı kamyon, freninin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Yokuş aşağı hızlanan kamyon önünde seyir halinde olan sürücü Mert Beslanyönetimindeki 54 KA 869 plakalı otomobile arkadan çarpıp bariyerleri aşarak karşı yön kenarındaki işyerinin kapısına çarptı. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü ve yanındaki Hamile olan Büşra Haneyyaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.