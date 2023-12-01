İnegöl'de fabrikada işçi elini makineye sıkıştırdı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fabrikada çalışan bir işçi, elini makineye sıkıştırarak yaralandı. Olay sonucunda yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fabrikada elini makineye sıkıştıran işçi yaralandı.
Olay İnegöl OSB 2. Cadde üzerinde faaliyet gösteren fabrikada meydana geldi. Makinede çalışan Necmiye İ.(52), bir anlık dikkatsizlik sonucu elini makineye sıkıştırdı. Mesai arkadaşları tarafından kurtarılan işçi, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA