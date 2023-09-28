İnegöl'de Fabrikada Elektrik Akımına Kapılan İşçi Ağır Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fabrikada kaynak yaparken elektrik akımına kapılan Nuri M. ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde fabrikada kaynak yaparken elektrik akımına kapılan Nuri M. (60), ağır yaralandı.
Olay, saat 12.30 sıralarında Bursa- Ankara kara yolu Çitli Mahallesi mevkisinde faaliyet gösteren metal işleme fabrikasında meydana geldi. Nuri M., kaynak yaparken kaynak makinesindeki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Nuri M. ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam