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İnegöl'de esnaf, park edilen aracı forklift ile yerinden kaldırdı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir esnaf, iş yerinin önüne park edilen aracın yerini, forklift ile kaldırıp değiştirdi. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir esnaf, iş yerinin önüne park edilen aracın yerini, forklift ile kaldırıp değiştirdi.

Olay, İnegöl'ün Mahmudiye Mahallesi Osmanbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir esnaf iş yerinin önüne mal indirmek istediği sırada başka bir aracın iş yeri önünü kapattığını fark etti. Aracın sahibini bulamayan esnaf, çare aradı. Esnaf, forklift ile aracı yerinden kaldırıp başka bir yere koydu. O anlar amatör kameraya yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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