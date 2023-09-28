İnegöl'de Elektrik Akımına Kapılan İşçi Ağır Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fabrikada meydana gelen olayda, işçi elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan işçinin durumu ciddiyetini koruyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Çitli Mahallesi'nde meydana gelen olayda elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.
Olay, saat 12.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu Çitli Mahallesi mevkiinde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. İşçi Nuri M.(60), fabrikada kaynak makinesiyle çalıştığı sırada, makinedeki kaçak akıma kapıldı. Yaralanan adam olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam