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İnegöl'de Dere Islahıyla Yeni Sosyal Yaşam Alanı Oluşturuldu

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde belediye tarafından hayata geçirilen proje kapsamında dere ıslah edilerek 'kitaphane', yürüyüş ve spor alanlarının bulunduğu yeni bir sosyal yaşam alanı inşa edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde belediye tarafından hayata geçirilen proje kapsamında dere ıslah edilerek "kitaphane", yürüyüş ve spor alanlarının bulunduğu yeni bir sosyal yaşam alanı inşa edildi.

"Kanal İnegöl Projesi"yle, Mesudiye Mahallesi'nden geçen ve eskiden çevresine kötü kokular yayan Bedre Deresi üzerinde yaklaşık 850 metre uzunluğundaki alan ıslah edildi.

İlçeye kazandırılan yaklaşık 37 bin metrekarelik alanda bisiklet ve yaya yolları, 7 gün 24 saat açık "kitaphane", spor alanları, otopark gibi bölümler yapılarak hizmete açıldı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AA muhabirine, ilçeye yeni bir değer kazandırdıkları için mutlu olduklarını söyledi.

DSİ ile işbirliği yaparak dere ıslahının ardından 7'den 77'ye her yaştan ilçe sakinlerinin vakit geçirebileceği bir sosyal yaşam alanı inşa ettiklerini belirten Taban, "Yeşil alanlar, 1500 metre bisiklet ve yaya yolu, 4 ayrı noktada farklı oyun gruplarından oluşan çocuk oyun alanları, nöbetçi 'kitaphane', zipline alanı, 2 ayrı noktada fitness alanları, antrenman alanları, basketbol sahaları, voleybol sahası ve 53 araçlık otopark bulunuyor." dedi.

Taban, proje alanına 630 yeni ağacın yanı sıra 18 bin 280 süs ve çalı grubu bitkinin dikildiğini anlattı.

Projenin 30 milyon liralık bütçeyle hayata geçirildiğini dile getiren Taban, şöyle konuştu:

"Büyükşehir Belediyemizin de katkıları oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Kanal İnegöl Projesi'ne başlandığı ilk günden itibaren sürekli geldik ve bitmesini heyecanla bekledik. Vatandaşlarımız da aynı heyecanla bekledi. Ancak burayı yapmaktan daha zoru yaşatmak. B alanı vatandaşlarımıza hediye ediyorum. Buraya sadece Mesudiye değil, tüm mahallelerimizden vatandaşlarımız gelecekler. Biz bu güzel eserin korunması noktasında da vatandaşlarımızdan ciddi anlamda katkı ve destek bekliyoruz. Kanal İnegöl'ün Mesudiye Mahallemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA / Yaşam

Mesudiye Hisarcık İnegöl Bursa Yaşam Haberler

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