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İnegöl'de ceviz toplarken çatıdan düşen yaşlı adam ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir adam, evinin çatısına çıkarak ceviz toplamaya başladı. Ancak dengesini kaybederek yere düşen yaşlı adam ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan adamın durumu ciddiyetini koruyor.