İnegöl'de beton mikseri devrildi, sürücüyü hayvanseverler kurtardı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir beton mikseri kontrolden çıkarak devrildi. Yaralanan sürücüyü, İnegöl Doğal Yaşam Hayvanları Koruma Derneği üyeleri kurtardı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Beton mikseri devrildi, yaralıyı hayvanseverler kurtardı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan beton mikseri devrildi. Yaralanan sürücüyü, İnegöl Doğal Yaşam Hayvanları Koruma Derneği üyeleri kurtardı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında İnegöl'ün Kurşunlu mahallesi ile Bilecik'in Pazaryeri ilçesi yolu üzerinde meydana geldi. Adem K. yönetimindeki 54 AHH 820 plakalı beton mikseri, virajda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç, şarampole devrildi. Kaza sonucu sürücü yaralandı. O sırada doğa hayvanlarını besleyen İnegöl Doğal Yaşam Hayvanları Koruma Derneği üyeleri, kazanın olduğu yere gittiler. Hayvanseverler, araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için yoğun çaba harcadılar. Aracın camını kırıp kurtarılan yaralı, olay yerine sevk edilen Ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.