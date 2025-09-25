İnegöl'de Bebek, Maraş Otunu Yutunca Hastaneye Kaldırıldı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde babasının kullandığı Maraş otunu yerde bulup yutan Elisa D. (1), hastanede tedaviye alındı.

Kırsal Yeniceköy Mahallesi'ndeki bir evde meydana gelen olayda; Elisa D., babası Kürşat D.'nin kullandığı Maraş otunu yerde bulunca ağzına atıp, yuttu. Rahatsızlanan bebek, ailesinin ihbarıyla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.