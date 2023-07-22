İnegöl'de Balkondan Düşen 2 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde ikinci kattaki evlerinin balkonundan düşen Mert İ. (2), yaralandı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi Denizgülü Sokak'taki 3 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Balkonda oyun oynarken balkon korkuluklarına tırmanan Mert İ., tırmandığı balkon korkuluklarından sarkınca, dengesini kaybetti, toprak zemine düşerek yaralandı. Ağlayan çocuğun yardımına annesi Esra İ. yetişti. Çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Mert İ., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mert İ.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Mert İ.'nin yarın doğun günü olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.