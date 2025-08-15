İnegöl'de Balkondan Düşen 1.5 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı bir apartmanın 2'nci katından düşen 1.5 yaşındaki Gülce K., hastaneye kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı apartmanın 2'nci kat balkonundan düşen 1.5 yaşındaki Gülce K. yaralandı.

Olay 18.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Atılgan Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2'nci Katında meydana geldi. Evin balkonuna çıkan Gülce K., tırmandığı koruma demirinden düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen çocuk yaralandı. Yaralı çocuk, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

-Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
