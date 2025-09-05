İnegöl'de Bahçede Görülen Yılan İtfaiye Tarafından Yakalandı
İnegöl ilçesindeki bir binanın bahçesinde yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler, özel ekipmanlarla yakaladıkları yılanı, güvenli bir şekilde doğaya saldı. İtfaiyenin yılanı yakalama anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam