Haberler

İnegöl'de Bahçede Görülen Yılan İtfaiye Tarafından Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir binanın bahçesinde görülen yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı. Yılanın yakalanma anı cep telefonu ile kaydedildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir binanı bahçesinde görülen yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanıp doğaya bırakıldı. Ekiplerin yılanı yakalama anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İnegöl ilçesindeki bir binanın bahçesinde yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler, özel ekipmanlarla yakaladıkları yılanı, güvenli bir şekilde doğaya saldı. İtfaiyenin yılanı yakalama anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Boş arazide korkunç manzara! Ağaca asılı halde ölü bulundu

Boş arazide korkunç manzara! Vatandaşlar hemen ekiplere haber verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Sergen Yalçın 3 ismin kalemini kırdı

Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! 3 ismin kalemini kırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.