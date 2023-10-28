İnegöl'de Bahçede Çıkan Yangın Ev ve Ahırı Küle Döndürdü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evin bahçesinde yakılan ateşin sıçraması sonucu çıkan yangın, ev ve ahırı kullanılamaz hale getirdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bahçede yakılan ateşin sıçradığı ev ve ahır küle döndü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Kulaca Mahallesi'nde Salih Doğan'a ait evde meydana geldi. Evin bahçesinde bulunan otlar, aile tarafından yakıldı. Yangın kısa sürede büyüyerek eve ve ahıra sıçradı. Yangın kısa sürede evi ve damı sardı. Aile durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek bir saatte söndürdüler. Yangın sonucu ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA