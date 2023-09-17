İnegöl'de Bahçe Temizliği Sırasında Yangında Hayatını Kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Hilmiye Mahallesi'nde bir kişi, bahçesindeki çalı ve otları temizlemek için ateşe verdiği sırada dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Hilmiye Mahallesi'nde bahçesindeki çalı ve otları temizlemek için ateşe veren şahıs, dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Hilmiye Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Ziyaettin Ayaz (70), bahçesindeki otları temizlemek için tutuşturdu. Yangın rüzgarın etkisiyle çalılık alana sıçradı. Ayaz, yayılan yangını söndürmeye çalışırken dumandan etkilenerek fenalık geçirdi. Yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler alevlere müdahale ederek söndürürken, sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaşlı adamın cenazesi, savcının incelemesinin ardından kat'i ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA