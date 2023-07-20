İnegöl'de av tüfeğiyle vurulan köpeğin yavruları bulundu

İnegöl ilçesinde av tüfeğiyle vurularak öldürülen bir sokak köpeğinin 4 yavrusu hayvanseverler tarafından bulundu. Yavrular, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon merkezi ekiplerine teslim edildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kimliği henüz belirsiz kişi ya da kişiler tarafından av tüfeği ile vurularak öldürülen bir sokak köpeğinin 4 yavrusu hayvanseverler tarafından bulundu. İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon merkezi ekiplerine teslim edilen yavrular korumaya alındı.

Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında Mesudiye Mahallesinde meydana geldi. Ekili arazide henüz kimliği belirsiz 2 kişinin av tüfeği ile ateş ettiğini gören mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edilirken, kimliği belirsiz şüpheliler olay yerinden kaçtı. Çevrede inceleme yapan polis ekipleri, tarlada bir sokak köpeğinin hareketsiz şekilde yattığını gördü. Polis ekipleri bölgede inceleme yaparken durumu İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Çok sayıda saçmanın isabet etmesiyle öldüğü belirlenen köpek, otopsi yapılmak üzere İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince, Uludağ Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürüldü.

HAYVANSEVERLERCE BULUNAN 4 YAVRU KORUMAYA ALINDI

İnegöl Kent Konseyi Sokak Hayvanları Çalışma Grubu Başkanı Şebnem Erkan ve beraberindeki 4 kişilik hayvansever ekibi, yeni doğum yaptığı belirlenen köpeğin yavrularını bulmak için sabah saatlerinde çalışma başlattı. Olay yerinden yaklaşık 50 metre uzaklıkta bulunan çalılık alandan köpek sesleri gelmesi üzerine çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran hayvanseverler 4 yavru köpeği buldu. Kısa sürelik çalışmanın ardından bulundukları yerden kurtarılan köpek yavruları İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon merkezi ekiplerine teslim edildi. Arama çalışmaları sırasında ayrıca av fişeği kartuşu bulan hayvanseverler durumu polis ekiplerine bildirdi. Fişeği olay yerinden alan polis ekipleri, ateş eden şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışmasını sürdürüyor.