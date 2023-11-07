İnegöl'de arıza tespiti yaparken kamyonetin altında kaldı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde motor kısmından gelen ses üzerine kamyonetini yol kenarına park eden Abdulkadir A., arızayı tespit etmek için aracın altına baktığı sırada hareket eden kamyonetin altında kalarak yaralandı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde motor kısmından gelen ses üzerine kamyonetini yol kenarına park edip arızayı bulmaya çalışan Abdulkadir A. (23), hareket eden aracın altında kalıp, yaralandı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Akhisar Mahallesi Karalar Yolu üzerinde meydana geldi. 16 ANV 521 plakalı kamyonetiyle rampadan inen Abdulkadir A. (23), motor kısmından gelen ses üzerine, aracını yol kenarına park etti. Abdulkadir A., arızayı tespit etmek için eğilip aracın altına baktığı sırada, hareket eden kamyonet üzerinden geçip araziye girdi. Yaralanan Abdulkadir A., çağırılan ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.