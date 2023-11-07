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İnegöl'de arıza tespiti yaparken kamyonetin altında kaldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motor kısmından gelen ses üzerine kamyonetini yol kenarına park eden Abdulkadir A., arızayı tespit etmek için aracın altına baktığı sırada hareket eden kamyonetin altında kalarak yaralandı.