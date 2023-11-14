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İnegöl'de ağaç kesimi sırasında 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kestikleri ağacın altında kalan 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı. İlçeye bağlı Hayriye Mahallesi'ndeki ormanlık alanda ağaç kesim işçisi olarak çalışan Yaşar Arslantaş (59) ile Süleyman Şen'in (51) üzerine kestikleri ağaç düştü. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, Arslantaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hafif yaralanan Şen ise hastaneye kaldırıldı.