İnegöl'de 2 yaşındaki çocuk balkondan düştü

Olay, saat 16.00 sıralarında Akhisar Mahallesi Aydınlık Sokak'taki 3 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. Anne Naciye A. (30) mutfakta olduğu sırada, oturma odasında oyun oynayan Yusuf Hamza A., balkona çıktı. Korkuluklara tırmanan Yusuf Hamza A., dengesini kaybederek aşağıdaki kum yığınının üzerine düştü. Ağlama sesiyle, çocuğunun balkondan düştüğünü fark eden anne Naciye A.'nın ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis, olayla ilgili inceleme başlattı.