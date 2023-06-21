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İnegöl'de 2 yaşındaki çocuk balkondan düştü

İnegöl'de 2 yaşındaki çocuk balkondan düştü

Yaşam Haberleri

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1'inci kattaki evin balkonundan düşen Yusuf Hamza A. (2), yaralandı. Olay, saat 16.00 sıralarında Akhisar Mahallesi Aydınlık Sokak'taki 3 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi.

-BURSA'nın İnegöl ilçesinde 1'inci kattaki evin balkonundan düşen Yusuf Hamza A. (2), yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Akhisar Mahallesi Aydınlık Sokak'taki 3 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. Anne Naciye A. (30) mutfakta olduğu sırada, oturma odasında oyun oynayan Yusuf Hamza A., balkona çıktı. Korkuluklara tırmanan Yusuf Hamza A., dengesini kaybederek aşağıdaki kum yığınının üzerine düştü. Ağlama sesiyle, çocuğunun balkondan düştüğünü fark eden anne Naciye A.'nın ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Yaşam

Akhisar İnegöl Yaşam Haberler

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