İnegöl'de 2 yaşındaki bebek pencereden düştü

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2'nci katın penceresinden düşen Hamza E. (2) ağır yaralandı.

Olay, 10.30 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Evren Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairede yaşayan Mahmut E. (32) ve Merve E. (25) çiftinin bebekleri Hamza E., iddiaya göre annesi mutfaktayken, oyun oynadığı oturma odasının açık olan penceresine tırmandı. Dengesini kaybeden bebek, yaklaşık 6 metre yükseklikten düşüp ağır yaralandı. Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hamza bebek, ilk müdahalesini ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı.

Bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),