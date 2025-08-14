İnegöl'de 17 Yaşındaki Genç Kız Terastan Düşerek Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir genç kız, temizlik yaparken dengesini kaybedip 3 katlı binanın terasından yaklaşık 9 metre yüksekten düştü. Ağır yaralanan Kader Ç. hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, saat 13.30 sıralarında Huzur Mahallesi 56'ncı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Kader Ç., 3 katlı binanın terasında temizlik yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 9 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan genç kız, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam