İnegöl'de 17 Yaşındaki Genç Kız Terastan Düşerek Yaralandı

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir genç kız, temizlik yaparken dengesini kaybedip 3 katlı binanın terasından yaklaşık 9 metre yüksekten düştü. Ağır yaralanan Kader Ç. hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı binanın terasından düşen Kader Ç. (17), ağır yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Huzur Mahallesi 56'ncı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Kader Ç., 3 katlı binanın terasında temizlik yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 9 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan genç kız, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
