İnegöl'de 1 Katın Penceresinden Düşen Bebek Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Huzur mahallesinde bulunan 3 katlı binanın 1. katında meydana gelen olayda, 1 yaşındaki bebek koltuğun üzerine çıkarak pencereye ulaştı ve düştü. Yaralı bebek, ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.