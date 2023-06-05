İnegöl'de 1 Katın Penceresinden Düşen Bebek Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Huzur mahallesinde bulunan 3 katlı binanın 1. katında meydana gelen olayda, 1 yaşındaki bebek koltuğun üzerine çıkarak pencereye ulaştı ve düştü. Yaralı bebek, ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.
1.katın penceresinden düşen bebek yaralandı
BURSA Bursa'nın İnegöl ilçesi Huzur mahallesinde meydana gelen olayda 1. Katın penceresinden düşen 1 yaşındaki bebek yaralandı.
Olay Huzur mahallesi 162. sokakta bulunan 3 katlı binanın 1. Katında meydana geldi. 1 yaşındaki Alpaslan Ç., odada oynarken koltuğun üzerine çıktı. Koltuk üzerinden açık olan pencereye ulaşan bebek, dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten kafa üstü beton zemin üzerine düştü. Ağlayan bebeğin yardımına ailesi yetişti. Yaralı bebek, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.