İnegöl Belediyesi Mevlid Kandili için Çocuk Programı Düzenliyor

İnegöl Belediyesi, 26 Eylül'de idrak edilecek Mevlid Kandili vesilesiyle 24 Eylül Pazar günü çocuklara özel "Mevlid-i Nebi Çocuk Programı" düzenleyecek. Mevlid Kandili, gün boyu çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

İnegöl Belediyesi, bu yıl Mevlid Kandili çerçevesinde çocuklar için de özel bir hazırlık içerisinde. 26 Eylül Salı akşamı idrak edilecek Mevlid Kandili öncesi, 24 Eylül Pazar günü çocuklara özel "Mevlid-i Nebi Çocuk Programı" düzenlenecek. TRT Çocuk programcısı Hüseyin Goncagül de sevilen çocuk ilahileri ile etkinlikte yer alacak.

Pazar günü saat 13.30-16.30 arasında Atatürk heykeli arkasında bulunan yeşil alanda gerçekleştirilecek. - BURSA