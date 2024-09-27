İmama tabureyle vuran adam kim, olay hangi camide oldu? Saldırgan imama neden tabureyle vurdu?

Bir camide namaz kıldıran imam henüz belli olmayan sebepten dolayı bir şahsın saldırısına uğradı. Nerede çekildiği henüz belli olmayan görüntülerde bir adam eline aldığı plastik tabure ile namaz kıldıran imamın kafasına vurmaya başladı. Peki, İmama tabureyle vuran adam kim, olay hangi camide oldu? Saldırgan imama neden tabureyle vurdu?

İMAMA TABUREYLE VURAN ADAM KİM, OLAY HANGİ CAMİDE OLDU?

Bir camide namaz kıldıran imam henüz belli olmayan sebepten dolayı bir şahsın saldırısına uğradı. Nerede çekildiği henüz belli olmayan görüntülerde bir adam eline aldığı plastik tabure ile namaz kıldıran imamın kafasına vurmaya başladı.

Bunun üzerine cemaat imama vuran saldırgana müdahale etti. Bir anda ayağa kalkan cemaat, saldırgan şahsa eline ne gelirse vurmaya başladı.

Saldırganın kim oluğu ve saldırının hangi camide gerçekleştiği henüz açıklanmadı.