İlkadım Müftülüğü 4-6 Yaş Kuran Kursları 10. Yıl Etkinliği Düzenledi

İlkadım Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Kuran kursları, 10. yıl etkinliği düzenledi. İl Müftüsü Seyfullah Çakır, Samsun'da 4-6 yaş 345 Kur'an kursu bulunduğunu belirtti ve bu sayının artırılmasını diledi.

İlkadım Müftülüğüne bağlı 4-6 Yaş Kuran Kurslarınca "10. Yıl Etkinliği" düzenledi.

Batıpark'ta düzenlenen etkinlikte konuşan İlkadım Kaymakamı İbrahim Keklik, 4-6 yaş grubundaki çocuklara Kur'an öğreten öğretmenlere teşekkür etti.

İl Müftüsü Seyfullah Çakır ise Samsun'da 4-6 yaş 345 Kur'an kursu bulunduğunu belirterek, "Kentte 4 bin 600 öğrencimiz var. 10 yıldan bu yana sadece İlkadım'da 15 bine yakın eğitim gören öğrencilerimiz bulunuyor. Bu sayının kat kat daha da artırılmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından çocuklar Kur'an-ı Kerim okudu.

Daha sonra öğrenciler origami, yüz boyama, şişme oyun grupları ile Hacivat Karagöz etkinliklerinde eğlendi.

Etkinlikte halat çekme, çuval ve mendil kapmaca yarışmalarına da yapıldı.

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