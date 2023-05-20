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İl Müftü Yardımcısı gençlerle piknik yaptı

İl Müftü Yardımcısı gençlerle piknik yaptı

Yaşam Haberleri

Düzce İl Müftü Yardımcısı Hasan İzmirli Hafız öğrencilerle hem sohbet etti hem de onlarla birlikte piknik yaptı. Evrensel Hafızlar Derneği tarafından organize edilen programa Düzce İl Müftü Yardımcısı Hasan İzmirli, Şube Müdürü Erkan Adalan ve İl Gençlik Koordinatörü Hasan Çiçek ve öğrencilerin hafızlık hocaları katıldılar.

Düzce İl Müftü Yardımcısı Hasan İzmirli Hafız öğrencilerle hem sohbet etti hem de onlarla birlikte piknik yaptı.

Evrensel Hafızlar Derneği tarafından organize edilen programa Düzce İl Müftü Yardımcısı Hasan İzmirli, Şube Müdürü Erkan Adalan ve İl Gençlik Koordinatörü Hasan Çiçek ve öğrencilerin hafızlık hocaları katıldılar.

Mergiç Cami ve bahçesinde düzenlenen programda Müftü Yardımcısı Hasan İzmirli gençlere kısa bir sohbet gerçekleştirdi. - DÜZCE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Gençlik Düzce Müftü Yaşam Haberler

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