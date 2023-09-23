İkizler, orman yangınlarına karşı omuz omuza mücadele ediyor

Türkiye'deki orman yangınlarından etkilenerek üniversitede Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü okuyan ikizler Ferhat ve Serhat Akkaya, Ankara'nın Nallıhan ilçesinde orman muhafaza memuru olarak göreve başladı. İkiz kardeşler, hem kendi sorumluluk alanları, hem de görev verilmesi halinde çevredeki orman yangınlarına karşı omuz omuza mücadele veriyor.

TÜRKİYE'deki orman yangınlarından etkilenerek üniversitede Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü okuyan ikizler Ferhat ve Serhat Akkaya (21), Ankara'nın Nallıhan ilçesinde orman muhafaza memuru olarak yangınlara karşı omuz omuza mücadele etmeye başladı.

Bolu'da yaşayan tek yumurta ikizleri Ferhat ve Serhat Akkaya, eğitim hayatlarını aynı okullarda tamamladı. İkiz kardeşler, 2020'de birlikte girdikleri üniversite sınavı döneminde Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarından etkilenerek, orman muhafaza memuru olmaya karar verdi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümünü tercih eden ikizler, eğitimlerini tamamladıktan sonra Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girdi. Biri 71, diğeri 72 puan alan ikizler, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki Ankara Orman Bölge Müdürlüğü Nallıhan Orman İşletme Müdürlüğü'ne atanarak, bir ay önce orman muhafaza memuru olarak göreve başladı. İkiz kardeşler, hem kendi sorumluluk alanları, hem de görev verilmesi halinde çevredeki orman yangınlarına karşı omuz omuza mücadele veriyor.

'İNSANLIK İÇİN ORMANLARIMIZ ÇOK ÖNEMLİ'

Ferhat Akkaya, ülkede çıkan yangınlarının kendilerini çok etkilediğini belirterek, "Türkiye'de son zamanlarda büyük orman yangınları çıktı. Günlerce süren yangınlar oldu. Yangınlarla mücadelede biz de yer almak istedik. Bunun üzerine bu bölümü seçtik. 2 yıl üniversite eğitimi aldıktan sonra KPSS sınavına girdik, kardeşimle birbirine yakın puan aldık. Mülakatın ardından kardeşimle aynı yerde göreve başladık. Türkiye'nin neresinde yangın çıkarsa, görev verildiğinde kardeşimle birlikte omuz omuza mücadele edeceğiz. İlk görevimiz zaten ormanları korumak. Bizler ormanlarımızı koruyacağız; ama insanların da bu konuda duyarlı olmaları gerekiyor. Ağaçlarımız yanmasın, ormanlarımızla birlikte canlılar yok olmasın, oksijen kaynağımız yok olmasın. Bizler yangınlardan etkilenerek bu mesleği seçtik; insanlar da ormanlar konusunda duyarlı olmalı, zarar vermemeli, yangına sebep vermemeli. İnsanlık için ormanlarımız çok önemli" dedi.

'OMUZ OMUZA MÜCADELE EDECEĞİZ'

Serhat Akkaya ise kardeşi ile omuz omuza ormanları koruyacakları için gururlu olduğunu ifade ederek, "2020 yılında çıkan yangınlarda, ağaçların, ormanların yok olması bizi çok üzdü, çok etkiledi. Kardeşimle birlikte bu mesleğe yönelmek istedik. Kardeşimle birlikte bu görevi yerine getirecek olmak, omuz omuza ormanları koruyacak olmak bizim için gurur verici bir şey. Bir ağaç daha yanmasın diye omuz omuza mücadele edeceğiz. Bu çok güzel bir şey. Ağaçlarımız yanıyor, ormanlarımızla birlikçe içindeki canlılar yok oluyor. Yangınların çoğu insan eliyle çıkıyor. Dikkat edilmesi gerekiyor, kurallara uyulması gerekiyor, orman içinde ateş yakılmaması gerekiyor. İnsanların duyarlı olmalarını, kuralları uymalarını istiyoruz" diye konuştu. (DHA)