İkitelli'deki mobilyacılar sitesinde duvar çöktü

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağmur sonucu İkitelli'deki mobilyacılar sitesinin duvarı park halindeki bir kamyonetin üzerine çöktü. Kamyonet çökme sonucu ikiye ayrıldı.

İKİTELLİ'deki mobilyacılar sitesinde şiddetli yağmurla birlikte duvar kamyonetin üzerine çöktü.

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağmurdan etkilenen noktalardan biri de İkitelli'deki mobilyacılar sitesi oldu. Şiddetli yağmurla birlikte sitenin duvarı park halinde bulunan bir kamyonetin üzerine çöktü. Çökmenin şiddetiyle birlikte kamyonet ikiye ayrıldı.