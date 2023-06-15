İki kuzen çizgi film izlerken prizden çıkan yangın odayı sardı: 1'i ağır, 2 yaralı

Çizgi film izleyen iki kuzen felaketi yaşadı

Televizyonun takılı olduğu prizden çıkan yangını komşuları fark etti, mutfakta yemek pişiren anne, çocukların odasını açtığında dehşet dolu manzarayla karşılaştı

ERZURUM - Ağrı'nın Taşlıcay ilçesinde iki kuzen yaşanan yangın felaketinde zor kurtuldular, tedavileri Erzurum Şehir Hastanesi'nde devam ediyor.

Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'nde tedavi altına iki kuzen evde televizyon izliyordu. Her şeyden habersiz aile, komşularının bağırmalarıyla ve evde yangın olduğunu söylemeleriyle birlikte çocukların televizyon izlediği odayı açınca dehşet dolu manzarayı gördüler.

Anne Nazar Alalma yaşadıkları olayın hala şokundan kurtulamazken, "Saat 18 civarında evde oturuyorduk. Ben mutfakta yemek yapmaya geçtim. O esnada oğlum ve yeğenim evde televizyonda çizgi film izliyordu. Her şey normalken ve bir şey yokken bir anda komşuların bağırmalarını duyduk. Bize evde yangın olduğunu söylediler. Ama biz hiç farkında değildik. Çocuklar televizyon izledikleri kapıyı kapatmış ve altına da yastık koymuşlar. O yüzden koku içerde kalmış ve biz hiç kokuyu alamadık. Çocukların olduğu kapıyı açtığımda manzara çok kötü idi. Duman ve alev tüm odayı sarmıştı" dedi.

Yaşadığı dehşet dolu anları anlatan Anne Nazar Alalma, "Odadaki yangın, televizyonun takıldığı prizin alev almasıyla çıkmış. Oradaki yorgan ve benzeri şeyler hep yanmış. Dumanın sardığı odada iki çocuğunda baygın olduğunu gördüm ve panikledim. İkisini çıkarmaya çalıştım ama beceremedim. Sonra çocukları odadan çıkardık ve yüzlerine su serperek uyandırmak istedik ama olmadı. Ambulans çağırdık, geç gelir diye ablamla birlikte çocukları yola kadar kucağımızda taşıdık ve araçla hastaneye götürdük. Oradaki ilk müdahaleden sonra Ağrı'ya sevk ettiler ve sonrasında Erzurum'a getirildiler. Şu anda oğlum M. ve yeğenim T. M.'nin tedavisi devam ediyor. Yeğenimin durumu biraz ağır, yanıkları fazla. Oğlum M. ona göre daha iyi durumda. Allaha devletimizden razı olsun. Burada bize çok iyi bakılıyor, tedavimizle yakından ilgileniyorlar. En kısa zamanda çocuklarımızın sağlıklarına kavuşmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Her iki çocuğun vücutlarının birçok yerinde ve organında meydana gelen yanıkların tedavisi Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'nde devam ediyor.