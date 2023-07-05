Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir aracın tekerlek bölümüne sıkışan kedi, 2 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı. Olay, öğlen saatlerinde ilçenin Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. Sahipsiz yavru kedi, Uğur Durna isimli vatandaşa ait aracın motor kısmına sıkıştı. Araç sahibi tarafından çıkarılan kedi, yol kenarına bırakıldığı esnada tekrar kaçarak aynı aracın bu sefer ön tekerlek bölmesine girdi. Kurtarmada yetersiz kalan araç sahibi, çevredeki vatandaşların yardımıyla 2 saatlik çalışma sonucu kediyi sıkıştığı yerden tekrar çıkardı.

- İki defa girdiği araçta sıkışan yavru kedi için seferber oldular

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir aracın tekerlek bölümüne sıkışan kedi, 2 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Olay, öğlen saatlerinde ilçenin Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. Sahipsiz yavru kedi, Uğur Durna isimli vatandaşa ait aracın motor kısmına sıkıştı. Araç sahibi tarafından çıkarılan kedi, yol kenarına bırakıldığı esnada tekrar kaçarak aynı aracın bu sefer ön tekerlek bölmesine girdi. Kurtarmada yetersiz kalan araç sahibi, çevredeki vatandaşların yardımıyla 2 saatlik çalışma sonucu kediyi sıkıştığı yerden tekrar çıkardı.

Araç sahibi Durna, uzun uğraşlar sonucu kediyi kurtarıp yolun kenarına bıraktıklarını, ancak kedinin tekrar aracın altına girdiğini belirterek, "Bu sefer tekerlek bölmesine sıkıştı. Baya uğraştık. Çevredeki vatandaşların yardımıyla tekerleği söküp kediyi kurtardık" dedi.

Kedinin hayatını kurtarmak için aracın tekerleğini söktüğünü söyleyen Ahmet Durna, "Aracım seyir halindeyken bir yavru kedi koşarak altına girdi. İnip baktığımda kediyi göremedim. Aracımın motoruna baktığımda ise kedinin oraya sıkıştığını gördüm. Arkadaşımla kediyi sıkıştığı yerden çıkardık. Yol kenarına bıraktığımız esnada elimizden fırlayarak tekrar aracın altına girdi. Bir saat kedinin nerede olduğunu bulmak için aradık. En sonunda aracı çalıştırdığımız sırada yavru kedinin ön tekerleğin jantına sıkıştığını gördük. Çevredeki vatandaşların yardımıyla kediyi sıkıştığı yerden tekrar kurtardık. Yavru kediyi vatandaşlarımızın desteğiyle kurtardığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.