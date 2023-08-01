İki bina arasındaki 8 metre derinliğe düşen kedi ekiplerce kurtarıldı

Eskişehir'de 8 metre derinliğindeki iki binanın arasındaki boşluğa düşen kedi ekiplerinin dikkatli çalışması sonucu kurtarıldı. Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Kaptanbaba Sokak üzerinde bulunan 2 binanın arasındaki boşluğa bir kedi düşerek mahsur kaldı. Akşam saatlerinde kediyi kurtarması için Dorlion Arama Kurtarma ekiplerine haber verildi. Hızlı bir şekilde bölgeye intikal eden 5 kişilik ekip hazırlıklarının ardından kurtarma operasyonuna başladı. Ekipten bir kişi halatlar yarımıyla, 8 metre derinlikteki boşluğa indirildi. Oldukça yorgun olduğu görülen sevimli hayvan kafes içine alınarak mahsur kaldığı yerden halatlar yardımıyla çıkarıldı. Oldukça korkmuş olan kedi sahibine teslim edildi.