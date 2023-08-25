İhtiyaçları Karşılamak İçin ATV Alan Kadın Tutkuya Dönüştü

İZMİR'de Hanım Erol'un (64), rahatsızlığı nedeniyle yürümekte zorlanan eşini istediği yere götürmek ve ihtiyaçlarını karşılamak için aldığı ATV, zamanla tutkusu oldu. Erol, "Bizi yolda görenler, durdurup, resim çekiyor. Bol bol fotoğraf çekiliyoruz. 'Teyze seninle gurur duyuyoruz' diyorlar" dedi.

Urla ilçesinde 1 kızı, 3 torunu, 2 de torununun çocuğu bulunan Hanım Erol, 14 yıl önce eşi Celal Erol'un (83) dizlerinden rahatsızlanmasının ardından evin ihtiyaçlarını karşılamak için 50 yaşında B sınıfı ehliyet aldı. Hanım Erol, ardından 37 yıllık eşini de istediği yere daha rahat götürebilmek için ATV aldı. Hanım Erol için ATV, zamanla tutkuya dönüştü.

Kendilerine ait zeytin bahçesine ATV ile sık sık gittiklerini belirten Erol, "Eşim dizlerindeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat oldu. Ben de 14 sene önce motor kullanmaya başladım. Sonra bu bir hobi oldu. Şimdi de en büyük zevkim; ATV kullanmak. Daha çok eşimin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıyorum. Araziye gidip, geliyorum. Bütün işimi ATV ile hallediyorum. Kullanışlı olduğu için çok seviyorum. Özellikle yazın rahat oluyor. Yılın 8 ayı aktif kullanıyorum. 4 ay da araba kullanıyorum. Sabah eşimi araziden alıyorum, torunun yanına götürüyorum. Oradan alıp eve getiriyorum. Günlerimi böyle geçiyorum" dedi.

'ÇOK GÜZEL TEPKİLER ALIYORUM'

Eşiyle kendisini trafikte görenlerin çok olumlu tepkiler verdiğini anlatan Erol, "Bizi yolda görenler, durdurup, resim çekiyor. Bol bol fotoğraf çekiliyoruz. Bu yaşta ATV sürücüsü olduğum için çok güzel tepkiler alıyorum. 'Teyze seninle gurur duyuyoruz' diyorlar. İlk önce küçük bir ATV almıştım, 2 sene kullandıktan sonra giderek daha büyük motor gücüne sahip ATV almaya başladım. Çok memnunum. Sürüşü kolay, her yere girip çıkmak kolay. Torunu okula, kurslara götürüp, getiriyorum. Eşimi hastaneye kontrole götürüyorum. Şehir içine de her yere de ATV ile gidip geliyoruz. Sıcak havada kullanmak daha rahat oluyor" diye konuştu.

'DÖNEMEÇLERDE BİLE ÇOK CESUR KULLANIYOR'

Eşinin çok hızlı ATV kullandığını, bu nedenle bazen korktuğunu söyleyen Celal Erol ise "Ayaklarım ağrıdığı için ben motor süremem. Reflekslerim çok zayıf. Bu yüzden Hanım'ın arkasına oturuyorum. İstediğim yere o beni götürüyor. ' İzmir'e diyorum, İzmir'e götürüyor. Nereye istersem beni taşıyor. Ben de onu çok taşıdım, şimdi sıra onda. 37 yıllık evliyiz. Zeytin bahçemize gidip, geliyoruz. Arkasında römork var, eşyalarımızı da bununla taşıyoruz. Ama çok hızlı kullandığı için beni düşürecek diye korkup, yavaş sürmesi için uyarıyorum. Dönemeçlerde bile çok cesur kullanıyor" dedi.