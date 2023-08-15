İğneada'da Selman-ı Farisi Camisi İnşaatı Devam Ediyor

Demirköy ilçesinin İğneada beldesinde bulunan Selman-ı Farisi Camisinin inşaat çalışmaları hızla ilerliyor. İl Müftüsü Yusuf Eviş, çalışmaları inceleyerek bilgi aldı ve caminin en kısa sürede hizmete açılması için çalıştıklarını belirtti. Eviş, hayırsever vatandaşlara teşekkür etti. Ayrıca Kırklareli Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık çalışanlarına beyaz kod eğitimi verildi. Eğitimde avukat Anıl Nadir Aktaş, sağlık çalışanlarının sorularını yanıtladı.