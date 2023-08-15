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İğneada'da Selman-ı Farisi Camisi İnşaatı Devam Ediyor

Yaşam Haberleri

Demirköy ilçesinin İğneada beldesinde bulunan Selman-ı Farisi Camisinin inşaat çalışmaları hızla ilerliyor. İl Müftüsü Yusuf Eviş, çalışmaları inceleyerek bilgi aldı ve caminin en kısa sürede hizmete açılması için çalıştıklarını belirtti. Eviş, hayırsever vatandaşlara teşekkür etti. Ayrıca Kırklareli Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık çalışanlarına beyaz kod eğitimi verildi. Eğitimde avukat Anıl Nadir Aktaş, sağlık çalışanlarının sorularını yanıtladı.

Demirköy ilçesinin İğneada beldesinde Selman-ı Farisi Camisinin inşaat çalışmaları sürüyor.

İl Müftüsü Yusuf Eviş, çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

Çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Eviş, caminin en kısa sürede hizmete açılması için çalıştıklarını söyledi.

Eviş, hayırsever vatandaşlara desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Sağlık personele beyaz kod eğitimi

Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce sağlık çalışanlarına beyaz kod eğitimi verildi.

Demirköy Devlet Hastanesinde düzenlenen eğitimde avukat Anıl Nadir Aktaş tarafından bilgi verildi.

Eğitim sağlık çalışanlarının sorularının yanıtlanması ile sona erdi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Yaşam

Kırklareli Yaşam Haberler

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