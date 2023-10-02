- Iğdır'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

IĞDIR - Hava sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesi ile birlikte Iğdır'ı çevreleyen Ağrı Dağı ile Ermenistan sınırları içinde bulunan Alagöz dağlarına kar yağdı.

Türkiye genelinde hava sıcaklıkların düşmesi ile birlikte sağanak yağış etkili oluyor. Iğdır merkez olmak üzere il genelinde gece saatlerinde yağmur etkili oldu. Iğdır'ı çevreleyen sahip olduğu 5 bin 137 metre rakımıyla Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na da kar yağdı. Iğdır'ı çevreleyen ve Ermenistan sınırları içinde yer alan Alagöz dağları da beyaza büründü.