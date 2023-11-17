Türkiye genelinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşerken Iğdır'ın yüksek kesimleri de yeniden beyaza büründü. İklimi dolayısıyla 'Doğunun Çukurova'sı' olarak bilinen Iğdır'da da kış ayı yüzünü göstermeye başladı.

Iğdır'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

IĞDIR - Türkiye genelinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşerken Iğdır'ın yüksek kesimleri de yeniden beyaza büründü.

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşmeye devam ediyor. İklimi dolayısıyla "Doğunun Çukurova'sı" olarak bilinen Iğdır'da da kış ayı yüzünü göstermeye başladı. Şehirde iki gün önce başlayan sağanak yağış etkisini yüksek kesimlerde kar yağışı olarak gösterdi. Dün gece yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası sabah uyanan Iğdırlılar yüksek kesimlere yağan kar yağışı ile karşılaştı.