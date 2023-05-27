Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Iğdır'da Yağmur ve Fırtına Etkili Oluyor

Yaşam Haberleri

Iğdır'da öğleden sonra başlayan yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Şehirde bazı yerlerde hafif yağmur yağarken bazı yerlerde ise fırtına etkili oldu.

Iğdır'da yağmur ve fırtına etkili oluyor

IĞDIR - Iğdır'da öğleden sonra başlayan yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16. Bölge Müdürlüğünün Iğdır için yaptığı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı sonrası şehirde yağmur yağışı başladı. Aralıklı başlayan yağmur bazı yerlerde hızını artırırken bazı yerlerde hafif yağmur yağışı devam etti. Şehrin bazı bölümlerinde ise fırtına etkili oldu. Merkez Bağlar mahallesinde yer alan bir binanın çatısı fırtınadan dolayı kalktı. Çatısı fırtınadan etkilenen bina cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum - Yaşam

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Fırtına Iğdır Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title