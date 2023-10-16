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Iğdır'da vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalandı

Iğdır'da sabah saatlerinde güneşli havadan sonra etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Meteorolojinin yağış uyarısı sonrası Iğdır'da bugün sağanak yağış başladı. Sabah saatlerinde havanın güneşli olmasına aldanan vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalandı. Iğdır'ı çevreleyen dağlarda da kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji vatandaşları muhtemel yağışlara karşı uyarıda bulundu.