Iğdır'da uçurumdan düşen inek kurtarıldı

Iğdır'ın Çilli köyünde yaşayan Yakup Pektür'e ait inek, 200 metrelik uçurumdan yuvarlanarak dere yatağına düştü. İl Özel İdaresi ekipleri ve iş makineleri tarafından yapılan müdahale sonucunda yaralı inek kurtarıldı ve sahibine teslim edildi.