Iğdır'da Tasua Gecesi'nde Kerbela şehitleri için dualar edildi

Iğdır'da muharrem ayının 9. gecesi olarak anılan Tasua Gecesi'nde Hazreti Hüseyin ve 72 yareninin Kerbela'da şehit edilmesinin 1384. yıldönümü nedeniyle anma programı düzenlendi. Vatandaşlar dua ederken, mersiyeler ve Kerbela olayının anlatıldığı meddah gösterileri yapıldı.

Iğdır'da muharrem ayının 9. gecesi olarak anılan Tasua Gecesi'nde Kerbela şehitleri için dualar edildi.

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 yareninin Kerbela'da şehit edilmesinin 1384. yıldönümü nedeniyle Iğdır'da anma programı düzenlendi. Belediye Meydanı Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde bir araya gelen vatandaşlar dua etti. Akşam saatlerinde meydanda başlayan Tasua Gecesi programına merkez ilçe başta olmak üzere ilçeler ve köylerden birçok vatandaş katıldı. Etkinliğe katılan vatandaşlar, sinezenler eşliğinde Kerbela şehitlerini andı. Programda meddahlar tarafından Kerbela olayının konu alındığı mersiyeler de seslendirildi. Programda bazı katılımcılar gözyaşlarını tutamadı. Kerbela şehitlerini anma etkinlikleri yarın Aşure Günü programı ile sürecek. - IĞDIR