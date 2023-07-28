Üye Girişi
Haberler

Iğdır'da Tasua Gecesi'nde Kerbela şehitleri için dualar edildi

Yaşam Haberleri

Iğdır'da muharrem ayının 9. gecesi olarak anılan Tasua Gecesi'nde Hazreti Hüseyin ve 72 yareninin Kerbela'da şehit edilmesinin 1384. yıldönümü nedeniyle anma programı düzenlendi. Vatandaşlar dua ederken, mersiyeler ve Kerbela olayının anlatıldığı meddah gösterileri yapıldı.

Iğdır'da muharrem ayının 9. gecesi olarak anılan Tasua Gecesi'nde Kerbela şehitleri için dualar edildi.

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 yareninin Kerbela'da şehit edilmesinin 1384. yıldönümü nedeniyle Iğdır'da anma programı düzenlendi. Belediye Meydanı Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde bir araya gelen vatandaşlar dua etti. Akşam saatlerinde meydanda başlayan Tasua Gecesi programına merkez ilçe başta olmak üzere ilçeler ve köylerden birçok vatandaş katıldı. Etkinliğe katılan vatandaşlar, sinezenler eşliğinde Kerbela şehitlerini andı. Programda meddahlar tarafından Kerbela olayının konu alındığı mersiyeler de seslendirildi. Programda bazı katılımcılar gözyaşlarını tutamadı. Kerbela şehitlerini anma etkinlikleri yarın Aşure Günü programı ile sürecek. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Hz. Hüseyin Iğdır Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title