Iğdır'da Tasua Gecesi'nde Kerbela şehitleri anıldı

Iğdır'da Muharrem ayının 9. gecesi olan Tasua Gecesi'nde binlerce kişi Kerbela şehitlerini anmak için bir araya geldi. Programda dua edildi, mersiyeler seslendirildi ve tiyatro gösterisi yapıldı.

Iğdır'da, Muharrem ayının 9. gecesi olarak anılan Tasua Gecesi'nde Kerbela şehitlerini anmak için bir araya gelen binlerce kişi dua etti.

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 yareninin Kerbela'da katledilmesinin 1384. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Gün içinde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayıp akşam saatlerine kadar süren programda, il merkezi, ilçeler ve köylerden gelerek camilerde toplanan vatandaşlar, daha sonra Zübeyde Hanım Bulvarı'na yürüdü.

Etkinliğe katılan binlerce kişi, sinezenler eşliğinde göğüslerine vurarak Kerbela şehitlerini andı.

Cami önlerinde ve şehir meydanında toplanan gençlerin söylediği sinezenlerin ardından, meddahlar tarafından Kerbela olayının konu alındığı mersiyeler seslendirildi.

Şehitler için duaların edildiği programda, Kerbela olayını anlatan tiyatro sırasında bazı katılımcılar gözyaşlarını tutamadı.

Kentte, Kerbela şehitlerini anma etkinlikleri yarın Aşura Günü programıyla sürecek.