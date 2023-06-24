Iğdır'da Su Maymunu Temizlenirken Görüntülendi

Kürk üretimi için Güney Amerika'dan getirilen su maymunları, Iğdır'da yaşamını sürdürüyor. Halk arasında 'esrarengiz fare' olarak adlandırılan su maymunlarından biri, Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki Karasu Sulak Alanı'nda kıyıya çıkarak temizlenirken AA ekibi tarafından görüntülendi.