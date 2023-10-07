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Iğdır'da öğrenci servisi kaza yaptı: 10 kişi yaralandı

Iğdır merkeze bağlı Yaycı köyü girişinde meydana gelen trafik kazasında sekizi öğrenci olmak üzere 10 kişi hafif yaralandı. Öğrenci servisi yan yattı ve 8 öğrenci çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.