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Iğdır'da öğrenci servisi kaza yaptı: 10 kişi yaralandı

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Yaşam Haberleri

Iğdır merkeze bağlı Yaycı köyü girişinde meydana gelen trafik kazasında sekizi öğrenci olmak üzere 10 kişi hafif yaralandı. Öğrenci servisi yan yattı ve 8 öğrenci çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SERDAR ÜNSAL

Iğdır merkeze bağlı Yaycı köyü girişinde meydana gelen trafik kazasında sekizi öğrenci olmak üzere 10 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır merkeze bağlı Yaycı köyü girişinde öğrenci taşıyan minibüse arkadan gelen bir otomobil çarptı. Çarpma sonucu öğrenci servisi yan yattı. Yan yatan serviste bulunan 18 öğrenciden 8 öğrenci çeşitli yerlerinden yaralandı.  Otomobil sürücüsü ve araçta  bulunan 1 kişi  de yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: ANKA / Yaşam

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