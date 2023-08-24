Iğdır'da gün batımı izleyenlere görsel şölen sundu

IĞDIR - Iğdır'da gün batımı, Ulu Camiinin minareleri ve Tekelti Dağı birlikte görsel şölen oluşturdu.

Doğu'nun Çukurova'sı, Medeniyetler beşiği Iğdır'da gün batımı izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Merkezde bulunan Ulu Camii minareleri ve Tuzluca ilçesinde bulunan Tekelti Dağı ile birleşen gün batımı ortaya eşsiz bir manzara çıkardı. Ortaya çıkan gün batımı; minareler ve Tekelti Dağı objektiflere yansırken, görenleri de kendisine hayran bırakan görüntüler sergiledi.