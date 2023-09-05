İETT Şoförü Fatih Mehmet Haskan, Ödüllendirildi

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) bünyesinde 17 yıldır şoförlük yapan Fatih Mehmet Haskan, araç sürüşü, yolcularla örnek iletişimi ve trafik sicilinin kusursuzluğu sebebiyle ödüllendirildi. İETT Genel Müdürü İrfan Demet tarafından ödül verilen Haskan, İstanbullulara hizmet etmekten büyük bir onur duyduğunu belirtti.

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri ( İett ), bünyesinde 17 yıldır şoförlük yapan Fatih Mehmet Haskan, araç sürüşü, yolcularla örnek iletişimi ve trafik sicilinin kusursuzluğu sebebiyle İETT Genel Müdürü İrfan Demet tarafından ödüllendirildi. İstanbullulara hizmet etmekten büyük bir onur duyduğunu söyleyen Haskan, "Ben bir yolcu olarak nasıl bir tavırdan mutlu olacaksam, o şekilde davranmaya çalışıyorum ve bu da mutlu ediyor. Otobüs ve İstanbul benim için bir tutku" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı toplu taşıma hizmeti veren İETT, araç sürüşü, yolcularla örnek iletişimi ve trafik sicilinin kusursuzluğu sebebiyle kaptan şoförü Fatih Mehmet Haskan'ın ödüllendirdi. 17 yıldır kesintisiz olarak İstanbullulara hizmet veren Fatih Mehmet Haskan, bu süre boyunca neredeyse her gün yaklaşık 8 saat trafikte olmasına rağmen, hiçbir trafik cezası, trafik kazası ve yolcu memnuniyetsizliği gibi durum yaşamadı, yolculardan ve amirlerinden çok sayıda olumlu geri bildirimler aldı.

"OTOBÜS VE İSTANBUL BENİM İÇİN BİR TUTKU"

Bu nedenle de İETT Genel Müdürü İrfan Demet tarafından bizzat ödüllendirilen kaptan Fatih Mehmet Haskan, İstanbullulara hizmet etmekten büyük bir onur duyduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"İşimi çok severek yapıyorum. Her sabah görevime 45 dakika, 1 saat erken geliyorum. Aracımla vakit geçirerek kontrollerini yapıyorum. Yolcularımıza yardım etmeyi, sorularını yanıtlamayı seviyorum. Ben bir yolcu olarak nasıl bir tavırdan mutlu olacaksam, kendilerine aynı o şekilde davranmaya çalışıyorum ve bu da mutlu ediyor. Otobüs ve İstanbul benim için bir tutku."