İETT Otobüsünün Sabah Lastiği Patladı, Akşam İse Arızalandı, Vatandaşlar Mağdur Oldu

Arnavutköy'de vatandaşların mağduriyeti cep telefonu kamerasına yansıdı. İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde İETT otobüslerinde yaşanan arıza ile lastik patlaması vatandaşları mağdur etti. Sabah saatlerinde bir otobüsün lastiği patladı, akşam ise arızalanan başka bir otobüsten dumanlar çıktı. Vatandaşlar otobüsten inerek yolculuklarına devam edemedi.

İETT otobüsünün sabah lastiği patladı, akşam ise arızalandı, vatandaşlar mağdur oldu

- Arnavutköy'de vatandaşların mağduriyeti cep telefonu kamerasına yansıdı

İSTANBUL - İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde İETT otobüslerinde yaşanan arıza ile lastik patlaması vatandaşları mağdur oldu. Vatandaşların mağduriyeti ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy'de sabah saatlerinde bir İETT otobüsünün lastiği patladı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen o anlarda vatandaşların otobüsten inerek yolcuklarına devam edemedikleri görüldü. Akşam saatlerinde ise arızalanan İETT otobüsünden dumanların çıktığı görüldü. Otobüsten inmek zorunda kalan vatandaşların mağduriyeti ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.