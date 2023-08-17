İett Otobüsü kurtarma çalışmaları esnasında halat yeniden koptu

İSTANBUL - Eminönü'ndeki İETT durağında park halindeyken kayarak denize düşen İETT Otobüsünü kurtarma çalışmalarının devam ettiği esnada otobüsün büyük bir kısmı vince bağlanan halatlar yardımıyla suyun üzerine çıkarıldı. Vinç yardımıyla İETT Otobüsü kıyıya çekildiği esnada halatın koptuğu o anlar ise kameraya yansıdı.

Eminönü'ndeki İETT durağında park halindeyken kayarak denize düşen İETT Otobüsünü kurtarma çalışmaları devam ediyor. Balık adamlar yardımıyla suyun altındaki otobüse halatlar bağlandı. Suyun altındaki halatların diğer ucu ise karada bulunan vinçlere bağlandı. Vinçler yardımıyla İETT Otobüsünün büyük bir kısmı su yüzerine çıkarıldı. Vinç ile kıyıya alma çalışmaları devam ederken Vinç ile otobüsün bağlı olduğu halat yeniden koptu. Halatın kopması ve otobüsün bir kısmının tekrar suya girdiği o anlar kameraya yansıdı.