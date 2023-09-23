İstanbul Arnavutköy'de ön kapısı açık şekilde dakikalarca yolculuğa devam eden İETT otobüsü cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde kapısı açık şekilde otoyolda devam eden İETT otobüsünün kapısında bir vatandaşında yolculuğa devam ettiği görüldü.

İett otobüsü kapısı açık halde dakikalarca yolculuğa devam etti... O anlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de ön kapısı açık şekilde dakikalarca yolculuğa devam eden İETT otobüsü cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde kapısı açık şekilde otoyolda devam eden İETT otobüsünün kapısında bir vatandaşında yolculuğa devam ettiği görüldü.

İstanbul Arnavutköy'de geçtiğimiz günlerde çekilen görüntülerde 336 Arnavutköy - Eminönü seferini yapan İETT otobüsünün ön kapısının açık şekilde dakikalarca sefere devam ettiği görüldü. Otoyol üzerinde hiçbir güvenlik önlemi alınmadan açık bırakılan kapıda vatandaşlar yolculuğa devam etti. Akıllara ise zaman zaman açık minibüs kapılarından düşerek ağır yaralanan vatandaşlar gelirken, İETT otobüsünde yaşanan o anlar bir vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.