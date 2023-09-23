İETT Otobüsü Dakikalarca Açık Kapıyla Yolculuk Yaptı

İstanbul Arnavutköy'de bir İETT otobüsünün ön kapısı açık şekilde dakikalarca yolculuk ettiği anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde otobüsün sefere devam ettiği ve tehlikeli bir durum oluştuğu görülüyor.

İstanbul Arnavutköy'de bir İETT otobüsünün ön kapısı açık şekilde dakikalarca yolculuk ettiği anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Arnavutköy'de geçtiğimiz günlerde çekilen görüntülerde, 336 Arnavutköy-Eminönü seferini yapan bir İETT otobüsünün ön kapısı açık şekilde dakikalarca sefere devam ettiği görüldü. Yaşanan o tehlikeli anlar bir vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - İSTANBUL