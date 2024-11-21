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İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ? 21 Kasım İDO, BUDO seferleri iptal mi edildi?

İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ? 21 Kasım İDO, BUDO seferleri iptal mi edildi?
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21 Kasım İDO seferleri iptal mi edildi? İDO tarafından yapılan son açıklamaya göre, bazı seferlerin iptal olduğu bildirildi. Sefer iptallerinin nedeni ve hangi seferlerin iptal olduğu konusunda detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

İDO tarafından yapılan açıklamada, bazı deniz otobüsü seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Sefer iptallerinin olumsuz hava koşullarından kaynaklandığı belirtildi. Şiddetli rüzgar ve dalga yüksekliği gibi nedenlerden dolayı iptal edilen seferlerin detaylı listesi yolcularla paylaşıldı. Hangi seferlerin iptal edildiği ve iptallerin ne kadar süreyle geçerli olacağına dair ayrıntılı bilgilere, İDO'nun resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden ulaşabilirsiniz. Yolcuların seyahat planlarını yapmadan önce bu kanalları takip etmeleri ve güncel bilgilerden haberdar olmaları önemle tavsiye ediliyor. Peki, 21 Kasım İDO, BUDO seferleri iptal mi edildi? Detaylar haberimizde...

SEFERLER NEDEN İPTAL EDİLDİ?

İstanbul'da elverişsiz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferleri gerçekleştirilemiyor. Şehir Hatları AŞ'den yapılan duyuruda, olumsuz hava koşulları yüzünden Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada ve Adalar-Beşiktaş hattındaki seferler ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacak. Aynı sebeple Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan ring seferleri de de ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek iskeleleri arasında yapılacak.

İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ? 21 Kasım İDO, BUDO seferleri iptal mi edildi?

İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 08.00'deki Pendik-Yalova, saat 08.30'daki Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, saat 09.05'teki Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferleri ile saat 12.30'daki Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy seferleri gerçekleştirilemeyecek.

BUDO İPTAL EDİLEN SEFERLER

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

"07.00 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci, 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya, 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas, 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)"

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Yaşam
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